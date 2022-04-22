НАТО: Россия может отправить тысячи «вагнеровцев» на восток Украины

«Россия использует наемников частной военной компании «Вагнера» на востоке Украины и может привлечь к боям более тысячи этих военных». Об этом сказал высокопоставленный чиновник НАТО, передает Радио Свобода.

По словам источника издания, есть высокая вероятность, что это будет происходить за счет операций в других местах, например, в Африке или в Сирии.

При этом он отметил, что, пока Москва привлекает, в частности, наемников (в том числе иностранцев), чтобы пополнить потери, и пока неясно, как эти группы будут интегрироваться в российские подразделения, которые находятся в Украине, и как это повлияет на их боевую эффективность.