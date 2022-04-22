НАТО: Россия может отправить тысячи «вагнеровцев» на восток Украины
«Россия использует наемников частной военной компании «Вагнера» на востоке Украины и может привлечь к боям более тысячи этих военных». Об этом сказал высокопоставленный чиновник НАТО, передает Радио Свобода.
По словам источника издания, есть высокая вероятность, что это будет происходить за счет операций в других местах, например, в Африке или в Сирии.
При этом он отметил, что, пока Москва привлекает, в частности, наемников (в том числе иностранцев), чтобы пополнить потери, и пока неясно, как эти группы будут интегрироваться в российские подразделения, которые находятся в Украине, и как это повлияет на их боевую эффективность.
По данным НАТО, сейчас Россия имеет более 80 батальонных тактических групп в Украине. Текущие действия России на Донбассе, где ее войска пытаются продвигаться в сторону Краматорска, указывают на увеличения боевых действий.
«Возобновленные усилия на Донбассе приведут к тому, что Россия развернет кампанию, которая, по моему мнению, будет очень похожа на обычные бои, которые на самом деле уходят корнями в Первую и Вторую мировые войны», - отметил он.