Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 10:26

Как уже сообщал haqqin.az, президент США Джо Байден сообщил о новом пакете военной и экономической помощи Украине. Сумма впечатляющая – 800 миллионов долларов на военные поставки и 500 миллионов на поддержку украинской экономики. В этот пакет, уже восьмой по счету, вошли тяжелые вооружения, затребованные Киевом: 72 гаубицы калибра 155, 144 тысячи снарядов к ним, 120 тактических дронов Phoenix Ghost, десятки бронированных машин и другое. В своей поддержке Украине Байден, действия которого пресса называет «разумными, хотя порой и чрезмерно импульсивными», является мировым лидером, противостоящим российской военной машине. Вашингтон доставляет помощь, а также координирует передачу Украине европейскими странами вооружений советского образца, такие как танки Т-72 и противовоздушные комплексы С-300. На этом фоне удалось расшевелить и робкого и непоследовательного канцлера Германии Олафа Шольца, который после долгих колебаний также принял решение о поставках тяжелых вооружений, хотя и в обход своей страны – Германия руками Словении передаст ВСУ танки, югославские M-84.

Судя по опросам американцев, большая часть нации поддерживает эти усилия президента. Газета The New York Times опубликовала беседу с молодыми гражданами страны. 10-ти из них, представляющих разные штаты страны, был задан вопрос: как по шкале от 0 до 10 вас беспокоит то, что происходит в Украине (0 – совсем не беспокоит, 10 – беспокоит очень сильно). Средняя оценка была 8, лишь двое поставили 4 и 5. Тут же проводивший опрос журналист поинтересовался, какие доводы те отстаивают. Ответы были вполне понятны – больше, чем противостояние в Украине этих респондентов беспокоят высочайшая инфляция и рост цен на бензин. Байден в инфляции обвиняет ковид, а в росте цен – Путина. «Путин виноват!» – неоднократно заявлял он в своих выступлениях последнего времени. Однако по мере продолжения боевых действий в Украине внимание Байдена будет неизбежно все больше фокусироваться на домашних проблемах, учитывая, что в ноябре США ждут промежуточные выборы в конгресс. «Байден был поглощен Украиной. Его команда хочет, чтобы он сфокусировался на делах дома», - пишет издание Politico.

Это ни в коем случае не означает, что в один прекрасный день Байден скажет: «Все, мы сделали для Украины максимум возможного». В своем выступлении на этой неделе он подчеркнул, что предоставление пакета экономической помощи – это только начало. Однако, как говорит известный в стране социолог Селинда Лейк, «избиратели, с какой симпатией они бы ни относились к Украине, начинают постепенно уставать. Они говорят: «Мы тратим все эти деньги за рубежом, а что мы тратит дома?» Действительно, эти самые избиратели не имеют четкого представления, на что был потрачен «инфраструктурный миллиард», который Байден пробил в начале своего срока через конгресс, они не видели его исполнительных распоряжений по усмирению инфляции и не знают, как были потрачены деньги, спущенные штатам на борьбу с коронавирусом. И поэтому, несмотря на то, что в противодействии авторитаризму и защите демократии Байден выглядит героем, его рейтинг падает все ниже и ниже. Как сообщает газета конгресса The Hill, результаты социологических опросов, проведенных в середине апреля, дают оглушающе неприятные цифры для президента и его команды. По данным Marist College рейтинг Байдена сейчас составляет 39 процентов (по другим опросам он еще ниже – в районе 33 процентов). «Это очень плохо, - говорит один из стратегов Демократической партии. – У нас энергетический кризис, который парализовал страну, самая высокая за 40 лет инфляция и мы на всех парах движемся к рецессии. Нация на этом фоне просто утратила доверие к своему президенту». Нельзя сказать, что команда Байдена не понимает всей серьезности своего положения. Президент после нескольких поездок за рубеж, связанных с ситуацией в Украине, впервые за много недель сел на борт Air Force One, чтобы посетить штаты Айова и Северную Каролину и представить там свою стратегию по борьбе с инфляцией. Он также подготовил меры по борьбе с насилием – произошло это неделю спустя после массовой бойни в Сакраменто и за день до того, как преступник открыл стрельбу в метро Бруклина. Но, возможно, этих и других экстренных мер не хватит, чтобы демократы смогли достойно выступить на промежуточных выборах и не потерять сразу две палаты конгресса. Нелишне спросить политологов: а как может измениться позиция Капитолия в отношении Украины, если на выборах убедительную победу одержат республиканцы? «Встречайте пропутинских республиканцев и консерваторов» – под таким заголовком издание Republican Accountability Project публикует список этих господ. Казалось бы, трудно представить себе в цитадели мировой демократии политиков, которые поддерживают Россию в ее агрессии против Украины.