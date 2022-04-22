Американцы недовольны Байденом: пора вернуться из Украины домой наша корреспонденция
Как уже сообщал haqqin.az, президент США Джо Байден сообщил о новом пакете военной и экономической помощи Украине. Сумма впечатляющая – 800 миллионов долларов на военные поставки и 500 миллионов на поддержку украинской экономики. В этот пакет, уже восьмой по счету, вошли тяжелые вооружения, затребованные Киевом: 72 гаубицы калибра 155, 144 тысячи снарядов к ним, 120 тактических дронов Phoenix Ghost, десятки бронированных машин и другое.
В своей поддержке Украине Байден, действия которого пресса называет «разумными, хотя порой и чрезмерно импульсивными», является мировым лидером, противостоящим российской военной машине. Вашингтон доставляет помощь, а также координирует передачу Украине европейскими странами вооружений советского образца, такие как танки Т-72 и противовоздушные комплексы С-300. На этом фоне удалось расшевелить и робкого и непоследовательного канцлера Германии Олафа Шольца, который после долгих колебаний также принял решение о поставках тяжелых вооружений, хотя и в обход своей страны – Германия руками Словении передаст ВСУ танки, югославские M-84.
Судя по опросам американцев, большая часть нации поддерживает эти усилия президента. Газета The New York Times опубликовала беседу с молодыми гражданами страны. 10-ти из них, представляющих разные штаты страны, был задан вопрос: как по шкале от 0 до 10 вас беспокоит то, что происходит в Украине (0 – совсем не беспокоит, 10 – беспокоит очень сильно). Средняя оценка была 8, лишь двое поставили 4 и 5. Тут же проводивший опрос журналист поинтересовался, какие доводы те отстаивают. Ответы были вполне понятны – больше, чем противостояние в Украине этих респондентов беспокоят высочайшая инфляция и рост цен на бензин.
Байден в инфляции обвиняет ковид, а в росте цен – Путина. «Путин виноват!» – неоднократно заявлял он в своих выступлениях последнего времени.
Однако по мере продолжения боевых действий в Украине внимание Байдена будет неизбежно все больше фокусироваться на домашних проблемах, учитывая, что в ноябре США ждут промежуточные выборы в конгресс. «Байден был поглощен Украиной. Его команда хочет, чтобы он сфокусировался на делах дома», - пишет издание Politico.
Это ни в коем случае не означает, что в один прекрасный день Байден скажет: «Все, мы сделали для Украины максимум возможного». В своем выступлении на этой неделе он подчеркнул, что предоставление пакета экономической помощи – это только начало.
Однако, как говорит известный в стране социолог Селинда Лейк, «избиратели, с какой симпатией они бы ни относились к Украине, начинают постепенно уставать. Они говорят: «Мы тратим все эти деньги за рубежом, а что мы тратит дома?»
Действительно, эти самые избиратели не имеют четкого представления, на что был потрачен «инфраструктурный миллиард», который Байден пробил в начале своего срока через конгресс, они не видели его исполнительных распоряжений по усмирению инфляции и не знают, как были потрачены деньги, спущенные штатам на борьбу с коронавирусом.
И поэтому, несмотря на то, что в противодействии авторитаризму и защите демократии Байден выглядит героем, его рейтинг падает все ниже и ниже. Как сообщает газета конгресса The Hill, результаты социологических опросов, проведенных в середине апреля, дают оглушающе неприятные цифры для президента и его команды. По данным Marist College рейтинг Байдена сейчас составляет 39 процентов (по другим опросам он еще ниже – в районе 33 процентов).
«Это очень плохо, - говорит один из стратегов Демократической партии. – У нас энергетический кризис, который парализовал страну, самая высокая за 40 лет инфляция и мы на всех парах движемся к рецессии. Нация на этом фоне просто утратила доверие к своему президенту».
Нельзя сказать, что команда Байдена не понимает всей серьезности своего положения. Президент после нескольких поездок за рубеж, связанных с ситуацией в Украине, впервые за много недель сел на борт Air Force One, чтобы посетить штаты Айова и Северную Каролину и представить там свою стратегию по борьбе с инфляцией. Он также подготовил меры по борьбе с насилием – произошло это неделю спустя после массовой бойни в Сакраменто и за день до того, как преступник открыл стрельбу в метро Бруклина.
Но, возможно, этих и других экстренных мер не хватит, чтобы демократы смогли достойно выступить на промежуточных выборах и не потерять сразу две палаты конгресса.
Нелишне спросить политологов: а как может измениться позиция Капитолия в отношении Украины, если на выборах убедительную победу одержат республиканцы?
«Встречайте пропутинских республиканцев и консерваторов» – под таким заголовком издание Republican Accountability Project публикует список этих господ. Казалось бы, трудно представить себе в цитадели мировой демократии политиков, которые поддерживают Россию в ее агрессии против Украины.
А таковые имеются. Их по данным издания не так много – 5 процентов от состава конгресса, но они страшно активные и громкоголосые. «Зеленский – это вор и он проталкивает порочную идеологию», - говорит Мэдисон Коуторн, представляющий в палате представителей Северную Каролину (сказано в феврале 2022 года после начала войны). «НАТО поставляет украинским неонацистам мощное вооружение. Что, черт побери, происходит с НАТОвскими нацистами? – негодует конгрессвумен от Джорджии Марджори Тэйлор Грин (март 2022 года).
Такое ощущение, что эти господа просто срывают слова с уст российских политиков. А все это консервативно-идиотическое воинство возглавляет экс-президент Дональд Трамп, который уже после начала боевых действий в Украине заявил: «Путин завоевывает страну всего в обмен на санкции, стоящие 2 доллара (!). Это очень разумный шаг».
Позиция конгресса в отношении Украины не изменится, кто бы ни победил на промежуточных выборах. А вот что произойдет, если на президентских выборах 2024 года будет избран Трамп? Остается только надеяться, что до этого времени в конфликте в Украине наступит развязка.