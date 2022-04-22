Очередной инцидент на азербайджано-иранской границе, задержаны вооруженные наркоторговцы

В четверг, 21 апреля, около 22:00, на служебной территории погранотряда «Лянкяран» пограничных войск ГПС внимание пограничного наряда привлекли два человека, которые прибыли на территорию на автомобиле Opel Astra (99-RJ-503) и вынесли из недостроенного здания на берегу Каспийского моря сверток.

Пограничный наряд задержал лиц, пытавшихся покинуть территорию. Было установлено, что задержанные – жители Баку Албабаев Рамал Исраил оглу и Бахтияров Гусейн Алихан оглу (1994 г.р.). Во время задержания Албабаев оказал сопротивление.

Водитель автомобиля, который попытался скрыться, также задержан. Им оказался житель Баку Ибрагимов Султан Габиль оглу (1991 г.р.).

В свертке обнаружено 7 килограммов 755 граммов наркотиков. По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия, говорится в сообщении ГПС.