Генсек ООН после Москвы посетит Киев и встретится с Зеленским

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на следующей неделе приедет в Украину и 28 апреля встретится с президентом страны Владимиром Зеленским и министром иностранных дел государства Дмитрием Кулебой. Об этом передает пресс-служба международной организации.

Кроме того, Гутерриш намерен встретиться с сотрудниками агентств ООН, чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи украинскому народу в условиях войны.

Напомним, ранее стало известно, что генсек ООН направил письма президентам России и Украины с просьбой принять его в Москве и Киеве. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Москва примет Гутерриша 26 апреля.