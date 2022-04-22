Подоляк прокомментировал слова Зеленского о «красной линии в Мариуполе»

«Президент Украины Владимир Зеленский словами о «красной линии» в Мариуполе и выходе из переговоров имел в виду приостановку политической составляющей, если будут уничтожены защитники города. Гуманитарные переговоры все равно будут продолжаться». Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что есть несколько столов в рамках переговорного процесса. На одном из них лежит политическая карта, на другом - карта урегулирования с точки зрения выхода из войны, но есть и гуманитарные.

«Это обмен пленными, гуманитарные коридоры, возможность вывести наших людей с временно оккупированных территорий. Когда президент говорит о приостановке переговорного процесса, безусловно, имеется в виду полная остановка политической составляющей, или всех остальных, кроме гуманитарной», - отметил он.