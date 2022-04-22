Подоляк прокомментировал слова Зеленского о «красной линии в Мариуполе»
«Президент Украины Владимир Зеленский словами о «красной линии» в Мариуполе и выходе из переговоров имел в виду приостановку политической составляющей, если будут уничтожены защитники города. Гуманитарные переговоры все равно будут продолжаться». Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Он подчеркнул, что есть несколько столов в рамках переговорного процесса. На одном из них лежит политическая карта, на другом - карта урегулирования с точки зрения выхода из войны, но есть и гуманитарные.
«Это обмен пленными, гуманитарные коридоры, возможность вывести наших людей с временно оккупированных территорий. Когда президент говорит о приостановке переговорного процесса, безусловно, имеется в виду полная остановка политической составляющей, или всех остальных, кроме гуманитарной», - отметил он.
По его словам, переговоры об обмене пленными и открытии гуманитарных коридоров будут идти постоянно.
«Потому, что это наши люди, и мы не можем без этого уладить дела этих людей, так чтобы они не чувствовали себя брошенными», - добавил Подоляк.