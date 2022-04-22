США возобновляют усилия по введению санкций против российского олигарха Романа Абрамовича, после того как его поездка в Киев для возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной не увенчалась успехом, пишет Bloomberg.

По данным собеседников агентства, советники Белого дома усилили давление на руководство страны с целью ввести санкции против Романа Абрамовича – ограничения были разработаны еще несколько недель назад.

Издание отмечает, что в рамках недавней поездки в Киев Абрамович провел переговоры с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Кремль заявлял, что Роман Абрамович не является официальным членом российской делегации, но задействован в обеспечении контактов между Москвой и Киевом. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в конце марта сказал, что господин Абрамович «крайне эффективный» посредник между сторонами. В марте издание The Wall Street Journal писало, что президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена не вводить санкции против Романа Абрамовича, так как он может поспособствовать успеху в переговорах с Россией.