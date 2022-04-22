Евросоюз рассматривает три варианта ограничений на российскую нефть

Европейский союз вместе с США работают над шестым пакетом санкций против России. Сейчас обсуждаются три варианта ограничений на российскую нефть, передает Bloomberg.

Отмечается, что США и ЕС ведут переговоры о шагах, которые можно предпринять для ограничения импорта нефти из России. В частности, обсуждается полный запрет нефти, установление предельной цены и механизм оплаты для удержания доходов, которые Россия получила с начала войны в Украине.

По данным СМИ, западные лидеры опасаются, что прямой запрет Евросоюза на российскую нефть может привести к резкому росту цен и дать Кремлю еще больше доходов. При этом единогласия касательно ограничений на российскую нефть в ЕС пока нет. Ряд стран, включая Германию и Венгрию, сопротивляются попыткам полностью запретить российскую нефть и газ.