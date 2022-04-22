Мурад Самедов, собкор 11:47

Что может измениться в жизни человека за считанные недели? Если человек ведет тихий, размеренный образ жизни, то практически ничего. А в жизни столицы крупной постсоветской страны и трех миллионов его жителей? Как оказалось, за очень короткий срок может измениться абсолютно все. В последний раз я посещал столицу Украины всего за неделю до начала российского вторжения. Середина февраля, все разведки мира в один голос твердили, что Россия готовится к крупнейшей военной авантюре в Европе. Полусонные украинские таможенники в киевском аэропорту Борисполь встречали редких гостей столицы с беспечностью, переходящей в преступную безответственность. Не было должной проверки паспортов о вакцинации. Сам город жил своей размеренной жизнью, предлагая редким туристам полупустые рестораны, ночные клубы и казино. Однако уже тогда многие обеспеченные киевляне вывозили свои семьи либо в западную Украину, либо в Европу. В городе царила несвойственная для Киева атмосфера тревоги и одновременно беспечности. Буря, прямо по классику, действительно грянула.

Никто не знает, как русские убивали чеченцев в Самашках В военном Киеве уже нет той прежней беспечности и все очень строго с контролем. В городе все еще большое количество блокпостов, на которых украинские военные и силы теробороны выборочно проверяют документы и водителей, и пассажиров проезжающих автомобилей. Особая подозрительность к лицам кавказской национальности – свежи в памяти киевлян зверства, учиненные чеченцами-кадыровцами. Парадоксально, но буквально за поворотом, в очереди за кофе стоят двое высоких чеченцев в форме украинской армии. Из общей массы военных их выделяют кавказская внешность, бороды и шевроны с надписью «Батальон имени Шейха Мансура». Оказалось, что это заместитель командира батальона по имени как раз Мансур и его помощник. «Украинцы знают, что чеченцы поддерживают их и уже научились отличать нас от кадыровцев. Чеченцы не забыли зверства российских солдат, и к нам присоединяются все больше и больше бойцов. Мы воевали с кадыровцами под Бучей, Ирпенем и другими городами. У нас даже договор с украинскими бойцами, чтобы всех пленных кадыровцев они передавали нам. У нас с ними кровная месть», - рассказывает Мансур.

В разговор вовлекается сопровождавший меня военный эксперт Анатолий Октисюк: «Когда же чеченцы откроют второй фронт против России на Кавказе?» «Когда нам весь мир будет помогать, как Украине, тогда и откроют. Нам тогда никто не помогал. Я сам воевал в Буче, и про нее знает весь мир, но никто не знает о том, как русские убивали чеченцев в Самашках», - с обидой отвечает молодой чеченец. Прощаюсь с чеченскими бойцами, а Мансур достает телефон и показывает старую фотографию: «Это мой дядя Руслан. Он воевал в Карабахе в отряде Шамиля Басаева. Был ранен, ослеп и сейчас проживает где-то в Баку. Если встретишь, скажи, что видел меня и передай салам». Ретровиль, Соломенка, Виноградар… Кто спрятал «Град» в городе? Как известно, российская армия и Киев активно подвергала ракетным и артиллерийским обстрелам. Последствия обстрелов жилых кварталов особенно видны в районе Подола, Соломенки, на Виноградаре и в некоторых других частях города.

Один из крупнейших гражданских объектов, уничтоженных российской ракетой в Киеве, – торговый центр «Ретровилль». Удар был нанесен какой-то очень мощной ракетой, вызвавшей большие разрушения в торговом центре и выбившей стекла во всех близлежащих жилых домах. Но в чем же логика нанесения удара столь мощной и тем самым дорогой ракетой по пустому торговому центру в спальном районе Киева? Акт устрашения? Но ведь куда больший ужас на киевлян могли навести разрушения в центре города… «Кто-то сообщил россиянам о том, что на парковке «Ретровилля» спрятаны «Грады» украинской армии. Вот и нанесли удар столь мощной ракетой, но никакой военной техники там уже не было», - объясняет прохожий мужчина, заметивший мой неподдельный интерес к разрушенному торговому центру. Следующая остановка – станция метро «Лукьяновская». 15 марта сюда упал снаряд, повредивший фасад станции и близлежащие дома. Взрывом разрушены верхние этажи жилого здания, которое пришло в полную непригодность. Особняком стоит обстрелянная высотка в Соломенском районе. Ракета полностью уничтожила несколько этажей жилого дома. Примечательно, что многочисленные прохожие в районах, подвергшихся ракетным атакам, с большой охотой рассказывают об ужасах пережитых дней, но напрочь отказываются делать это под камеру и даже фотографироваться.

Киев – город мужчин и сплошных блокпостов Поездка между различными районами Киева то еще приключение. Особую подозрительность вызывают иностранцы. Только достаешь аккредитационную карту, объясняешь, что ты азербайджанский журналист, как уже через пару километров эту процедуру приходится повторять снова. «Это еще что… Большую часть блокпостов убрали еще неделю назад. Чтобы проехать буквально километр, приходилось тратить час времени», - усмехается таксист по имени Андрей. Впрочем, такси в городе существенно подорожало и стоит раза в три дороже, чем в Баку. В городе не работает Uber, зато вызванная через Bolt машина подъезжает в считанные минуты. В целом все, что связано с онлайн-услугами, работает на отлично. Разве что заблокированы все российские сервисы и сайты, на домен.ru приходится заходить через VPN. В машине Андрея включена одна из самых популярных радиостанций в Украине – «Байрактар». Свое необычное название радиостанция получила совсем недавно, а раньше именовалась «Русское радио Украины». Репертуар у радио «Байрактар» исключительно патриотический, при этом музыки явно не хватало, и украинские исполнители наспех переделывают всемирно известные хиты. К примеру, в переделанной версии песен легендарной группы ABBA – вольный казак мстит русским за убитую семью… А в народной итальянской песне Bella ciao, исполнявшейся итальянскими партизанами, строка «Я на рассвете уйду с отрядом гарибальдийских партизан», неожиданно превращается в «Джавелины и байрактары за Украину бьют русню!»… Под патриотические песни в окне автомобиля пролетают полупустые улицы Киева. Невольно ловишь себя на мысли, что город утратил свой особый колорит, который ему придавали его красивые обитательницы. Киев сегодня – преимущественно город мужчин. Большая часть женского населения покинула его, выехав в различные страны.

Ларек закрыт – все ушли на фронт Соломенский район. Лотерейный ларек Надежды один из немногих работающих здесь объектов. Рядом еще торгуют шаурмой и каким-то ширпотребом. Девять из десяти коммерческих объектов в городе все еще закрыты. На Крещатике не работают «Макдональдс» и «Бургеркинг», не считая многочисленных баров, кофеен и магазинов. В крупнейшем торговом центре «Гулливер» закрыты две трети магазинов. В спальных районах ситуация еще более удручающая – процветает лотковая торговля. Картина Баку середины девяностых: во двор приезжает груженная овощами и фруктами «Газель», которую тут же обступают жители. «Еще пару недель назад с продуктами в городе было вообще туго. Это сейчас открываются магазины и можно купить все что угодно. В первые дни войны люди смели с прилавков практически все. Оставались только деликатесы типа хамона и дорогой рыбы», - признается пожилой мужчина, приценивающийся к овощам, привезенным на «Газели». Из работающих объектов больше всего обменников. При этом курс везде разнится, и пройдя лишние пару сотен метров, можно найти более выгодный курс и сэкономить пару тройку сотен гривен. Несмотря на все сложности жизни в столице охваченной войной Украины, на лицах многих прохожих улыбка и необъяснимая приподнятость духа. Город снова начинает дышать, открываются магазины и рестораны, возвращаются выехавшие жители.