Израиль закрыл единственное действующее КПП на границе с сектором Газа
Израиль закрыл КПП «Эрез» на границе с сектором Газа, который является единственным действующим для палестинских рабочих пропускным пунктом, сообщает «Ъ».
Решение было принято после ночного обстрела израильской территории.
Напомним, что накануне вечером две ракеты были выпущены из Газы по югу Израиля. Одна из ракет упала на территории Израиля, вторая – на территории Газы. Утром 23 апреля была выпущена третья ракета. О пострадавших не сообщается. На этом фоне продолжаются столкновения между палестинцами и силами безопасности Израиля на Храмовой горе в Иерусалиме.