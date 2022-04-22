В Ходжавенде нашли брошенное армянами вооружение
Сотрудники Ходжавендской полиции продолжают проводить мероприятия по выявлению на освобожденных от оккупации территориях боеприпасов и взрывчатых веществ.
Как сообщили haqqin.az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе этих мероприятий сотрудники полиции обнаружили на территории Ходжавендского района пять автоматов, три гранатомета, два пулемета, противотанковую управляемую ракетную систему, пистолет, 12 ручных гранат и 2 358 патронов различного калибра.