Дарья Храмочкина, собкор, Стамбул 12:55

В Бурсе и Стамбуле 20 и 21 апреля были совершены теракты, передают турецкие СМИ. Правоохранительные органы ведут расследование. Сообщается, что ответственность за взрыв в Бурсе взяла на себя группировка «Рабочая партия Курдистана» (РПК). Они проиграли. Террористы из РПК планировали серию резонансных терактов в ответ на операцию турецкой армии «Коготь-Замок» в Северном Ираке – но не смогли организовать ничего, более-менее заметного. Сегодня Турция скорбит по Дженгизу Йигиту, 36-летнему тюремному охраннику, погибшему в результате подрыва служебного автобуса в Бурсе. Но взрыв 21 апреля в стамбульском районе Хюрриет, в офисе Турецкого молодежного фонда, к счастью, не повлек за собою человеческих жертв.

Что примечательно, ответственность за взрыв в Бурсе, когда стало известно об одном погибшем и нескольких раненых, РПК взяла на себя сразу. Оно и понятно – какой-никакой, но все же «успех», пусть и с привкусом каннибализма. А вот как только стало известно, что взрыв в стамбульском районе Хюрриет закончился пшиком – руководство РПК и его «диванные интернет-воины», грозившие Анкаре неисчислимыми бедствиями за новую контртеррористическую операцию – тут же замолчали. Турецким силовикам удалось за многие годы сделать главное: чтобы там не говорили боевики РПК – их подполье разгромлено, возможностей организовывать масштабные теракты у них больше нет, их социальная база минимальна. Они еще способны на выстрелы из-за угла – но с РПК в Турции как с серьезной и организованной силой покончено. Пещеры в Северном Ираке и небольшие территории в Сирии, где они на деньги иностранных спонсоров пытаются создавать некие симулякры государственности – это все, что им остается. Все это стало возможным благодаря взвешенной, последовательной и грамотной политике турецких властей, которая со временем войдет в учебники. В ту их главу, которая описывает методы победы над сепаратизмом и экстремизмом – причем, без акцента на карательные акции. Анкара изначально понимала, что никакого единого курдского народа не существует, что бы по этому поводу не говорили идеологи курдского национализма. Есть набор кланов – и ситуация, в которой на вопрос «кто должен стать лидером независимого Курдистана» ответ от каждого курда мог быть только один: «Я. Или кто-то из моих родственников».