Россия считает, что США готовят провокации в Украине

«Министерство обороны России располагает сведениями о подготовке США провокаций с целью обвинения российских вооруженных сил в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия. Этот план уже разработан и является реакцией на успехи России в войне против Украины». Об этом сказал в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

По его мнению, инсценировки применения ОМП направлены на обвинение России в применении запрещенных видов оружия с последующей реализацией так называемого «сирийского сценария», при котором государство подвергается экономической и политической изоляции, а также исключением из международных организаций, включая Совета Безопасности ООН.

«Возможным вариантом развития ситуации является оказание давления на такие страны, включая Индию и Китай, с принуждением их к введению санкций в отношении России», - цитирует его Интерфакс.