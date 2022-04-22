В Иране совершена попытка ликвидации генерала КСИР

Высокопоставленный офицер Корпуса стражей исламской революции спасся от покушения на его жизнь на юго-востоке Ирана. Он попал в засаду, устроенную вооруженными людьми, но смог выйти из нее живым, передает IRNA.

По данным издания, группа вооруженных людей открыла огонь по машине бригадного генерала Хусейна Аль-Маси, проезжавшей через блокпост. Телохранитель генерала, чей отец тоже служит в КСИР, был убит на месте.

Сообщается, что стрелявшие задержаны, но подробности неизвестны.