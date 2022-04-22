Офис Зеленского: Россия не передавала ни одного нового документа о мирном соглашении
«Российская сторона не передавала Украине ни одного нового документа, касающегося будущего мирного соглашения между странами». Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает РБК-Украина.
По его словам, из Кремля прибыли только предложения к формульному документу, подготовленному украинской делегацией.
«Следует отметить, что на сегодняшний день есть один формульный документ – Стамбульское коммюнике, которое Украина передала российской стороне», - заявил он.
Подоляк подчеркнул, что предложения по этому документу делаются постоянно, а вот соглашения российского авторства «нет и быть не может».
«Россия взяла определенное время на изучение предложений Украины и подачу своих встречных предложений. Так вот, эти замечания делаются постоянно. Никакого нового документа, тем более, документа авторства Российской Федерации, нет и быть не может», - отметил советник Офиса президента Украины.