Война в Украине уже шла, а Германия, Франция и еще восемь стран – участниц ЕС до марта нынешнего года продавали России оружие, которое может использоваться против Украины, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на специальный отчет ЕС.

В отчете говорилось, что десять стран ЕС, главным образом Германия и Франция, воспользовались лазейкой в оружейном эмбарго против России, введенном в 2014 году после аннексии Крыма, и продали России оружия на 350 миллионов евро.

На долю Германии и Франции приходится 273 миллиона евро этого экспорта. В номенклатуре поставок бомбы, ракеты, современные боевые машины, тепловизоры, передовые средства навигации и другие виды вооружений. Вероятность того, что это оружие используется сейчас против Украины, очень высока. Несмотря на то, что речь идет об отношениях России с частными оружейными компаниями, правительства Германии и Франции выступали как регуляторы и несут равную долю ответственности за эти сделки.

После того как всплыл этот факт, в Берлине поспешили заявить, что не одобрили бы лицензии на экспорт оружия, если бы знали, как все обернется, и что это оружие будет использоваться для наступательных целей. Российская сторона в то же время не переставала заверять, что оружие предназначено исключительно для самообороны. Но оправдания чиновников ЕС не убедили.