В Шуше завершился V Cъезд азербайджанцев

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V Съезд азербайджанцев мира в городе Шуша 23 апреля завершил свою работу. Сообщается, что во второй день работы форума заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджана Фарах Алиева вручила ордена и медали представителям диаспоры, награжденным распоряжениями президента Ильхама Алиева. В своем выступлении Фарах Алиева отметила, что рада видеть представителей диаспоры в родной Шуше.

Затем от имени Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой была выражена благодарность госструктурам за поддержку в организации на высоком уровне V Съезда азербайджанцев мира в Шуше. Спецпредставитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов отметил, что азербайджанская диаспора может внести серьезный вклад в восстановление Карабаха. Председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов предложил провести очередной съезд в обновленной и восстановленной Шуше.