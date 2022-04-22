В Шуше завершился V Cъезд азербайджанцев
V Съезд азербайджанцев мира в городе Шуша 23 апреля завершил свою работу.
Сообщается, что во второй день работы форума заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджана Фарах Алиева вручила ордена и медали представителям диаспоры, награжденным распоряжениями президента Ильхама Алиева.
В своем выступлении Фарах Алиева отметила, что рада видеть представителей диаспоры в родной Шуше.
Затем от имени Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой была выражена благодарность госструктурам за поддержку в организации на высоком уровне V Съезда азербайджанцев мира в Шуше.
Спецпредставитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов отметил, что азербайджанская диаспора может внести серьезный вклад в восстановление Карабаха.
Председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов предложил провести очередной съезд в обновленной и восстановленной Шуше.
Также были приняты следующие документы съезда: резолюция, обращение представителей V Съезда азербайджанцев мира к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, обращение представителей съезда к азербайджанцам мира, Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), к международной общественности по минной проблеме на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана.
На форуме был утвержден новый состав Координационного совета азербайджанцев мира. Президент Ильхам Алиев избран председателем совета, а председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов – исполнительным секретарем.
В своем выступлении Фуад Мурадов отметил, что на V Съезде азербайджанцев мира в культурной столице Азербайджана Шуше состоялись плодотворные обсуждения, связанные с дальнейшей деятельностью диаспоры, и выразил благодарность участникам форума.