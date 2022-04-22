Кубок мира в Баку: кто возьмет медали в многоборье?
На Национальной гимнастической арене в Баку продолжается Кубок мира по художественной гимнастике с участием 126 гимнасток из 31 страны.
Сегодня в индивидуальных соревнованиях спортсменки выступают с булавами и лентой, а групповые команды продемонстрируют упражнения с тремя лентами и двумя мячами.
Азербайджан на Кубке мира представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также групповая команда в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной. Вчера Арзу Джалилова пробилась в финалы с обручем и мячом, Зохра Агамирова вышла в финал с обручем, а групповая команда – в финал с пятью обручами.
В многоборье после первого дня соревнований наша группа занимает 2-е место, Арзу Джалилова – 3-е, а Зохра Агамирова – 5-е.
Сегодня Арзу и Зохра начнут выступление после 16:00, группа – после 17:30.
По итогам сегодняшних соревнований определятся призеры в многоборье и финалистки в отдельных упражнениях. 24 апреля состоятся финалы, где будет разыграно шесть комплектов наград.
В связи со смягчением карантинных мер зрители могут наблюдать за соревнованиями с трибун Национальной гимнастической арены. Билеты стоят от 10 до 15 манат. Их можно приобрести как в режиме онлайн, так и в кассах города. Лицам старше 18 лет, желающим посетить арену, следует иметь при себе сертификат о вакцинировании против COVID-19, либо документ о выздоровлении и наличии иммунитета, или сертификат о противопоказаниях к вакцинации.
Это уже пятое международное соревнование, которое проходит на Национальной гимнастической арене в этом году. Баку в 9-й раз принимает Кубок мира по художественной гимнастике. Также Азербайджан дважды проводил чемпионаты мира по этой гимнастической дисциплине.