Кубок мира в Баку: кто возьмет медали в многоборье?

На Национальной гимнастической арене в Баку продолжается Кубок мира по художественной гимнастике с участием 126 гимнасток из 31 страны.

Сегодня в индивидуальных соревнованиях спортсменки выступают с булавами и лентой, а групповые команды продемонстрируют упражнения с тремя лентами и двумя мячами.

Азербайджан на Кубке мира представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также групповая команда в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной. Вчера Арзу Джалилова пробилась в финалы с обручем и мячом, Зохра Агамирова вышла в финал с обручем, а групповая команда – в финал с пятью обручами.

В многоборье после первого дня соревнований наша группа занимает 2-е место, Арзу Джалилова – 3-е, а Зохра Агамирова – 5-е.

Сегодня Арзу и Зохра начнут выступление после 16:00, группа – после 17:30.