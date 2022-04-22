Арестович: Россия возобновила удары по «Азовстали»

«Российские войска возобновили авиаудары по «Азовстали» и будут пытаться штурмовать его территорию. В то же время украинские военные держат оборону и делают контрвылазки». Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он также отметил, что для Украины существуют и «непростые новости».

«Россияне пытаются подавить окончательное сопротивление защитников Мариуполя в районе «Азовстали», возобновили авиационные удары по территории завода, по районам обороны войск и пытаются проводить штурмовые действия», - рассказал Арестович.