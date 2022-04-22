Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:38

МИД Японии в ежегодном докладе по дипломатии «Синяя книга» обозначил Южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией территории. Это произошло впервые с 2003 года. Также впервые с 2011 года Острова называют «принадлежащей Японии территорией». Несмотря на широко распространенное мнение о японцах, как о нации весьма «замудреной» – как сказал мне мой знакомый востоковед, там работавший, «Япония не другая страна, это другая планета» – в ряде вопросов с ними все предельно понятно. Какова температура у российско-японских отношений – таковы и формулировки в «Синей книге по дипломатии» по вопросу Южных Курил. Так, если в 2018 году в докладе было определение, что острова принадлежат Японии, то в «Синей книге» от 2019 года оно было заменено тезисом о том, что две страны под руководством своих лидеров работают над разрешением территориального вопроса.

А в 2020 году после резкой критики такой формулировки возвращается определение островов как территорий, «на которые распространяется суверенитет Японии». В 2021 году в докладе сохранилось это же определение. Словом, все как в известном анекдоте: «Ситуация та же, но есть нюансы». На которых и старался играть Кремль, заявляя о своем повороте «на Восток». То есть, он пытался предложить японцам самые различные варианты того, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, проще говоря, как российский контроль над островами не утратить, и уговорить Токио вкладываться в развитие российских дальневосточных территорий. Большой вопрос, что из японских инвестиций досталось бы именно российскому Дальнему Востоку, но, согласитесь, идея была не так уж и плоха. В Японии эту российскую игру прекрасно понимали, однако делали вид, что она их устраивает. В конце концов, XXI век на дворе, сегодня привязать к себе территорию экономически – гораздо выгоднее, чем использовать другие методы. И надежнее, если, конечно, речь не идет о застарелых конфликтах из века минувшего, когда территории нужно сначала освободить.