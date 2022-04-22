Канада передала Украине гаубицы
Правительство Канады одобрило передачу Украине определенного количества гаубиц типа М-777. Кроме того, Канада предоставила Украине значительное количество дополнительных противоброневых боеприпасов Carl Gustaf по запросу Киева, передает TCH.
Как заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в начале этой недели, Канада предоставила ВСУ тяжелую артиллерию, как того просила Украина.
Отмечается, что гаубица M-777 легче и меньше, но мощнее любого орудия такого типа. M-777 способна точно поражать цели на расстоянии до 30 км.