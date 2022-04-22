Офис Зеленского о ситуации в Славянске, Краматорске и Гуляйполе

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в своем брифинге рассказал о ситуации в городах Славянск, Краматорск и Гуляйполе.

По словам Арестовича, Россия продолжает сосредоточивать свои основные усилия в направлении Славянска и Краматорска и пытается наступать на Гуляйполе.

«В течение суток военно-политическая обстановка вокруг Украины существенно не изменилась. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на направлении Славянска, Краматорска, пытается развивать наступление в направлении города Гуляйполе», - заявил он.

Арестович также добавил, что российские войска проводят активные штурмовые поисковые действия, ищут слабые места обороны, чтобы сосредоточить на них основной удар, но пока им это не удается уже шестые сутки подряд.