Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО

В субботу, 23 апреля, абсолютное большинство финских парламентариев высказались за немедленное вступление Финляндии в НАТО, передают финские СМИ.

По итогам голосования решено, что парламент Финляндии направит заявку на вступление в НАТО: 113 депутатов высказались за вступление в альянс, 12 – против. Ожидается, что подача заявки состоится уже этим летом.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия и Швеция могут вступить в его военный блок по ускоренной процедуре, если подадут необходимые документы.