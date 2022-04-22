Украина хочет обменять пленных россиян на военных и мирных жителей Мариуполя

«Освобождение людей из Мариуполя может состояться в формате обмена во время встречи переговорных делегаций Украины и Российской Федерации в заблокированном городе. Защитники Мариуполя не будут складывать оружие при выходе». Об этом заявил член украинской переговорной делегации, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он уточнил, что украинская делегация предлагает российской приехать в Мариуполь, чтобы в результате переговоров забрать из заблокированного города людей, а дальше продолжать решать вопросы с военной точки зрения.

«Почему нужно собрать там определенное количество людей, например, переговорщиков с двух сторон? Для того чтобы можно было проговорить, что это не сдача людей. На мой взгляд, единый механизм, когда будем мы и кто-то с российской стороны, тогда мы договоримся, что это обмен, например. То есть, мы отдаем определенное количество пленных, но забираем своих людей», - сказал Подоляк.