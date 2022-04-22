МИД России обвиняет Запад в игнорировании интересов Москвы

«Нынешние разногласия России с США и Европой возникли в результате того, что в течение долгого времени интересы безопасности России игнорировались». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, «западники шаг за шагом рушили механизмы контроля над вооружениями, созданные трудами целых поколений переговорщиков».

«Это яркий пример того, почему международная напряженность возросла до недопустимого уровня», - сказала Захарова в интервью телеканалу RT, добавив, что интересам всех отвечает возвращение к диалогу о рамках неделимой европейской безопасности и выработке правил мирного сосуществования на основе принципа уважения законных интересов всех ключевых государств.