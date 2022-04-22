В Сумгаите прошли учения МЧС фото; видео
Сумгаитское городское управление пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС провело пожарно-тактические учения на тему «Тушение пожаров с большим количеством вызовов» в административном здании Независимой телерадиокомпании «Dünya» в Сумгаите.
Целью обучения является оценка практических и профессиональных навыков пожарного персонала.
К учениям были привлечены соответствующие силы Сумгаитского городского пожарного управления.
Условный пожар был «потушен» в короткие сроки на съемочной площадке, расположенной на 1-м этаже. На 1-м и 2-м этажах телецентра эвакуировали «оказавшихся в беспомощном состоянии» «пострадавших». Им оказали «первую медицинскую помощь».
Были обсуждены результаты тренингов, и даны соответствующие указания.