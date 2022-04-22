20 стран согласились на переговоры на базе Рамштайн

Представители 20 стран примут участие в организованных США консультациях по военной помощи Украине, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Встреча пройдет на авиабазе Рамштайн в Германии, ее проведет министр обороны США Ллойд Остин.

Представитель Пентагона на брифинге рассказал, что приглашение было разослано 40 странам, из них 20 подтвердили свое участие. Темой разговора будет, в частности, модернизация военной сферы Украины.

По данным немецкого таблоида Bild, в центре обсуждения будут три темы:

• текущая обстановка на полях сражений на Украине;

• поставки оружия, необходимые Украине, чтобы отразить атаки российских военных;

• послевоенный порядок в случае вывода российских войск из страны.