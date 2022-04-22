Председатель AQTA встретился и с табаководами

В ходе встречи председатель AQTA Гошгар Тахмазлы отметил, что в результате мер, предпринятых в последние годы в области здоровья растений в нашей стране, а также мер систематической поддержки, оказываемой государством предпринимателям, наряду с другими направлениями развивается и табачная промышленность. Отмечено, что специалисты Агентства продолжают на регулярной основе проводить мониторинг табачных хозяйств и оказывать всестороннюю методическую помощь бизнесу в связи с выявленными несоответствиями.

На встрече было отмечено, что лаборатории Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов провели анализы в соответствии с требованиями стран-импортеров табачных изделий, и поддержка предпринимателей в этом направлении будет продолжена.

Стороны обменялись мнениями о предстоящих задачах в области производства и экспорта табака, диверсификации экспорта, целях и перспективах в этом направлении. Предприниматели, занимающиеся производством и экспортом табака, рассказали о проблемах, с которыми они сталкиваются, текущей ситуации в табачном производстве и поделились своим мнением по ряду вопросов.

В завершение было заявлено, что подобные встречи, обеспечивающие прямое общение с предпринимателями, будут продолжены и будут приняты соответствующие меры для решения поднятых вопросов.