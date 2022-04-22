Соответствующие структуры МЧС провели ряд мероприятий по просвещению населения о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях.

Так, при участии специалистов Государственной противопожарной службы МЧС, сотрудники Гянджинского регионального центра провели информационно-просветительские мероприятия в средней школе № 10 имени Мохаммеда Хади в Гяндже, специалисты Северо-Западного регионального центра в школе имени А. Мирзоева села Намирли и школе имени Г. Керимова села Гурсулу Агсуинского района, Муганским районным центром в Гаджигабульском районе - средней школе в села Пирсаат, Карабахским районным центром - в средней школе в селе Тахтакерпю Агджабединского района, Северным районным центром в Губинском районе - средняя школа в селе Даглы, Сумгайытским районным центром - в средней школе в селе Гарабулаг Хызынского района и т.д.

Целью мероприятия было доведение до граждан актуальных знаний о необходимых правилах поведения в связи с возможными чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.