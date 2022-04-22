Германия заявила, что делает все для победы Украины

«Германия сделает все, что в ее силах, чтобы помочь Украине выиграть войну против России, но пределом этической ответственности является угроза нашей собственной безопасности и угроза обороноспособности территории НАТО». Соответствующее заявление сделал министр финансов страны Кристиан Линднер, передает Reuters.

Он также выступил в поддержку поставок тяжелого вооружения Украине, но так, чтобы Германия не стала одной из сторон войны.

«Украине нужна военная поддержка, а для победы ей также необходимо тяжелое вооружение. Канцлер Олаф Шольц – ответственный руководитель, который тщательно все взвешивает и принимает решения на этой основе», - прокомментировал Линднер нежелание Шольца поставлять гаубицы и танки.