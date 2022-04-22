13-летний азербайджанец-альбинос в поле зрения мирового дзюдо

«История начинается так же, как и любая другая: жил-был маленький мальчик, который увлекся дзюдо… - говорится в публикации. – В апреле 2022 года в столице Баку прошел чемпионат по дзюдо среди юных дзюдоистов. Как и в любом соревновании, были аплодисменты, победы и поражения, поздравления и немного сожаления, жесткая конкуренция и четкая решимость победить. Однако, как только участники ступили на татами, всеобщее внимание было приковано к 13-летнему Гусейну. Уверенность в себе, навыки, умение бросать и явный чемпионский подход. Но у нашего героя было кое-что, что делало его немного другим…

Гусейн Исмаилзаде родился с редким генетическим заболеванием, из-за которого его организм не вырабатывает мелатонин, пигмент, придающий цвет нашей коже, волосам и глазам. У Гусейна альбинизм. Это также ослабило его зрение. Однако все это не мешало ему заниматься и развивать свою любовь к дзюдо, высокую уверенность в себе и свои цели на будущее».