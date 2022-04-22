Министерство труда и социальной защиты населения распространило ролик, посвященный обеспечению людей с инвалидностью средствами реабилитации, в том числе протезно-ортопедическими, для возвращения их к активной жизни.

В первом квартале текущего года министерство предоставило более 13 тысяч реабилитационных средств людям с инвалидностью. В рамках новой программы, начавшейся в декабре 2020 года, 270 инвалидов войны были обеспечены 290 высокотехнологичными протезами 4-го поколения.

Ролик, сделанный под девизом «Сделаем шаг к жизни вместе» рассказывает о разработке и презентации средств реабилитации, включая современные протезы 4-го поколения в сотрудничестве с компаниями, являющимися мировыми лидерами в этой области, а также о преимуществах данных протезов.