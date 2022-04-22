Напряженность на афгано-пакистанской границе, погибли военнослужащие
На границе с Афганистаном в результате обстрела погибли трое пакистанских военнослужащих.
Как сообщает агентство "Анадолу", инцидент имел место в районе Девагар округа Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва.
Пакистанская сторона резко осудила использование афганских территорий для атак на Пакистан, и выразила надежду на то, что афганские власти более не допустят подобных кровавых инцидентов.
Напряженность между странами из-за инцидентов на границе усилилась в последние недели.