В Украине заявили об уничтожении пункта управления российской армии

«Украинские военные 22 апреля разбили пункт управления 49-й Общевойсковой армии России, который был расположен недалеко от линии боевого столкновения в Херсонской области». Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ведомстве отметили, что в результате атаки также были убиты два генерала российской армии, а один тяжело ранен и в критическом состоянии эвакуирован.

«Персональные данные уточняются. Военная разведка продолжает поиск важных целей для нанесения максимального ущерба на украинской земле», - отметили в пресс-службе Главного управления разведки.