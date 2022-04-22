Шарль Мишель и Ильхам Алиев снова обсудили Карабах

В субботу, 23 апреля, президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили трехстороннюю встречу, состоявшуюся 6 апреля в Брюсселе по инициативе Шарля Мишеля, и была затронута важность проведения практической и результативной работы в соответствии с достигнутыми договоренностями.

Ильхам Алиев поблагодарил главу Евросовета за оказанную поддержку в целях нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе демаркации и делимитации границ, подготовки мирного договора между двумя странами, открытия транспортно-коммуникационных линий, а также за постоянное внимание к этим вопросам.

Глава государства подчеркнул, что по итогам брюссельской встречи азербайджанская сторона определила состав Национальной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и делегации по подготовке мирного договора между двумя странами и готова к переговорам с Арменией в формате Баку - Ереван.