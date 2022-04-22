Шарль Мишель и Ильхам Алиев снова обсудили Карабах
В субботу, 23 апреля, президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе телефонного разговора стороны обсудили трехстороннюю встречу, состоявшуюся 6 апреля в Брюсселе по инициативе Шарля Мишеля, и была затронута важность проведения практической и результативной работы в соответствии с достигнутыми договоренностями.
Ильхам Алиев поблагодарил главу Евросовета за оказанную поддержку в целях нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе демаркации и делимитации границ, подготовки мирного договора между двумя странами, открытия транспортно-коммуникационных линий, а также за постоянное внимание к этим вопросам.
Глава государства подчеркнул, что по итогам брюссельской встречи азербайджанская сторона определила состав Национальной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и делегации по подготовке мирного договора между двумя странами и готова к переговорам с Арменией в формате Баку - Ереван.
Президент Азербайджана также подчеркнул важность принятия пяти принципов, предложенных Баку, для переговоров по мирному договору.
В свою очередь, Шарль Мишель отметил, что продолжит прилагать усилия для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также обеспечения устойчивого мира в регионе.
В ходе беседы было подчеркнуто намерение Европейского Союза оказать поддержку Азербайджану в целях очистки территорий от мин, определения судьбы около 4000 азербайджанцев, считающихся пропавшими без вести со времен первой карабахской войны.
Также стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.