Он действительно свидетельствует о том, что вступление Финляндии в НАТО вопрос практически решенный, это дело скорого времени, хотя пока точного графика, как пойдет этот процесс, еще нет.

В субботу ряд СМИ облетела информация, будто парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО. Новость, безусловно, сенсационная, хотя и ожидаемая. После уточнений выяснилось, что некоторые информационные ресурсы поторопились, они таким образом прочитали парламентский расклад на дебатах о вступлении в альянс.

Не секрет также, что свой путь в НАТО Финляндия координирует со Швецией, которая направляется туда же. После того, как эти страны присоединятся к Норвегии, которая в альянсе с момента его создания в 1949 году, вся Скандинавия окажется в НАТО, граница альянса с Россией составит 2600 километров, а среди стран, чьи берега омываются Балтийским морем, лишь Россия останется вне Североатлантического блока.

Такое радикальное изменение позиции Финляндии и Швеции, которые десятки лет строили свою международную политику на основе нейтралитета, безусловно, выдающееся достижение российской дипломатии, провозгласившей задачей России не допустить расширения НАТО на восток.

Вторжение в Украину, призванное предотвратить нескорое и весьма гипотетическое вступление в альянс этого постсоветсткого государства, привело к тому, что на северо-западе России НАТО получит мощную современную платформу, обе страны-кандидата обладают высокотехнологичными вооруженными силами. И всего 200 километров будет отделять Санкт-Петербург от границы с альянсом.

Забавно, что перед большой войной Украины с Россией в качестве возможного пути к деэскалации называлась «финляндизация» Украины, то есть выстраивание таких ее отношений с Россией, при которых, по примеру послевоенной Финляндии, частично ограничивался бы суверенитет Украины в угоду более сильной стране-соседке – России. Теперь, шутят, впору говорить об украинизации Финляндии: выборе в пользу курса на максимальное обеспечение собственной безопасности от возможных посягательств со стороны России, которая продемонстрировала свою опасность и непредсказуемость.

А Кремль навеки войдет в историю как последовательный промоутер расширения и усиления НАТО.