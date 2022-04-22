Украинизация Финляндии главное на этот час

Леонид Швец, автор haqqin.az

В субботу ряд СМИ облетела информация, будто парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО. Новость, безусловно, сенсационная, хотя и ожидаемая. После уточнений выяснилось, что некоторые информационные ресурсы поторопились, они таким образом прочитали парламентский расклад на дебатах о вступлении в альянс.

Он действительно свидетельствует о том, что вступление Финляндии в НАТО вопрос практически решенный, это дело скорого времени, хотя пока точного графика, как пойдет этот процесс, еще нет.

После уточнений выяснилось, что некоторые информационные ресурсы поторопились, они таким образом прочитали парламентский расклад на дебатах о вступлении в НАТО

Не секрет также, что свой путь в НАТО Финляндия координирует со Швецией, которая направляется туда же. После того, как эти страны присоединятся к Норвегии, которая в альянсе с момента его создания в 1949 году, вся Скандинавия окажется в НАТО, граница альянса с Россией составит 2600 километров, а среди стран, чьи берега омываются Балтийским морем, лишь Россия останется вне Североатлантического блока.

Такое радикальное изменение позиции Финляндии и Швеции, которые десятки лет строили свою международную политику на основе нейтралитета, безусловно, выдающееся достижение российской дипломатии, провозгласившей задачей России не допустить расширения НАТО на восток.

Вторжение в Украину, призванное предотвратить нескорое и весьма гипотетическое вступление в альянс этого постсоветсткого государства, привело к тому, что на северо-западе России НАТО получит мощную современную платформу, обе страны-кандидата обладают высокотехнологичными вооруженными силами. И всего 200 километров будет отделять Санкт-Петербург от границы с альянсом.

Забавно, что перед большой войной Украины с Россией в качестве возможного пути к деэскалации называлась «финляндизация» Украины, то есть выстраивание таких ее отношений с Россией, при которых, по примеру послевоенной Финляндии, частично ограничивался бы суверенитет Украины в угоду более сильной стране-соседке – России. Теперь, шутят, впору говорить об украинизации Финляндии: выборе в пользу курса на максимальное обеспечение собственной безопасности от возможных посягательств со стороны России, которая продемонстрировала свою опасность и непредсказуемость.

А Кремль навеки войдет в историю как последовательный промоутер расширения и усиления НАТО.