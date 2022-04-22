Захарова: США переходят к задействованию оружия массового поражения

«Экономическое давление на Россию не удалось, теперь США переходят к задействованию оружия массового уничтожения, если это произойдет, жертвы будут неисчислимы». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, теперь Вашингтон перешел «к играм за «красной линией».

«Если это произойдет, жертвы будут неисчислимы. И каждая из них – на совести американских стратегов в кабинетах Белого дома, Госдепа и Пентагона и на совести, если от нее что-то осталось, их киевских марионеток», - написала Захарова в своем Telegram-канале.