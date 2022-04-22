Генштаб Украины заявил, что ВС России готовятся к наступлению на Северодонецк

«На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия россиян сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и подготовке к наступлению на город Северодонецк». Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВС Украины.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях силы РФ не проводили активных действий.

«На Слобожанском – они продолжают частичную блокировку Харькова, артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и гражданской инфраструктуры в районе населенных пунктов Чугуев, Коробочкино и Долгенькое.

На Южнобужском направлении россияне активных наступательных действий не проводили, производили единичные обстрелы наших подразделений из ствольной артиллерии. Из-за роста числа раненых в городе Балаклея противник, одновременно с развернутым военным госпиталем, использует возможности городской поликлиники», – добавили в сводке.