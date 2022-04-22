Два азербайджанских дзюдоиста победили на Кубке Европы в Хорватии

Азербайджанские дзюдоисты успешно стартовали на Кубке Европы по дзюдо в хорватском Дубровнике.

В первый день соревнований наша команда завоевала три медали – два золота и бронзу. Исмаил Ибрагимов (66 кг) победил двух соперников из Израиля, серба, нидерландца и итальянца и стал победителем турнира.

Нариман Мирзоев (73 кг) одолел дзюдоистов из Германии, Израиля, Австрии, а в полуфинале и финале также взял верх над оппонентами из Италии.

Еще одну медаль для Азербайджана завоевал Назир Талыбов (60 кг), ставший бронзовым призером.

Всего Азербайджан на Кубке Европы представляют 10 дзюдоистов. Соревнования завершатся завтра.