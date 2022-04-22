Подоляк: если не ввести эмбарго на российскую нефть, то война придет в Европу

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк напомнил Европе об опасности со стороны России и призвал европейцев отказаться от российской нефти.

«Когда мы говорили, что «Северный поток-2» - это вопрос безопасности, нам говорили: «Давайте не спекулировать безопасностью, когда речь идет о бизнесе». Сегодня мы говорим: если не ввести полное нефтяное эмбарго, рано или поздно война придет в Европу. Времени колебаться больше нет». Об этом он написал в своем Telegram-канале.