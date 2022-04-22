Зеленский: я не боюсь встречи с Путиным

«Я хочу остановить войну и ее закончить. Есть дипломатический путь и военный. Любой здоровый человек выбирает дипломатический путь, потому что знает, даже если это сложно, это может предотвратить потерю миллионов людей. Этого не хочется». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает РБК-Украина.

Также он отметил, что любой лидер, хочет он этого или нет, не имеет права отменять дипломатический путь решения войны.

«Я не боюсь встречи с президентом Владимиром Путиным. Бояться я просто не имею права, потому что наш народ показал, что ничего не боится, голыми руками останавливал танки. Как и ВСУ, нацгвардейцы. Люди боятся за своих детей, да. И поэтому нормальный лидер не должен бояться, когда речь идет о нашем государстве и независимости», - добавил Зеленский.