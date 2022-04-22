Зеленский назвал условия, при которых Украина прекратит переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых Украина прекратит любые переговоры с Российской Федерацией.

По его словам, это произойдет, если Россия продолжит убивать украинцев в Мариуполе или же организует «референдумы» на временно оккупированных территориях.

«Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет провозглашен псевдореферендум в новых псевдореспубликах Украина выйдет из любых переговорных процессов. Но наши люди, которые находятся на временно оккупированных территориях, должны знать и не помогать им», - цитирует Зеленского РБК-Украина.