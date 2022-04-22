Зеленский: Россия всегда хотела этой войны

Президент Украины Владимир Зеленский назвал причину, почему Российская Федерация прибегла к войне. По его мнению, Москва пытается таким образом вернуть свое влияние.

«Мы с вами знаем, что война идет восемь лет. К сожалению, не хочется привыкать, однако, тем не менее, это происходит, мы это видим. Относительно того, иметь большое влияние на Украину, я думаю, что всегда Российская Федерация на том или ином уровне этого хотела. И всегда, если говорить откровенно, потому что мы с этим влиянием боремся, я считаю, что уже побороли. С самого начала независимости нашего государства о независимости мечтали только мы, украинцы, думали только мы и только для нас она важная и, наверное, цивилизованного мира», - заявил президент Украины.