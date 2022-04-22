Гендиректор «Азеригаз» Руслан Алиев в рамках акции «Открытый микрофон» продолжает встречи с гражданами, проживающими в регионах. На этот раз гендиректор посетил жителей села Пирембиль Ярдымлинского района.

Обращаясь к собравшимся гражданам, Руслан Алиев призвал их в открытой форме озвучить трудности, возникающие у них с газоснабжением. Генеральный директор и его заместитель по капитальному строительству Рамиль Искендеров выслушали проблемы и предложения жителей в этой сфере. Жители села Пирембиль Ярдымлинского района рассказали, что населенный пункт находится в труднопроходимой местности, отметили суровую погоду в осенне-зимний период и попросили газифицировать село.