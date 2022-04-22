Гендиректор «Азеригаз» выслушал граждан в Ярдымлинском районе фото
Гендиректор «Азеригаз» Руслан Алиев в рамках акции «Открытый микрофон» продолжает встречи с гражданами, проживающими в регионах. На этот раз гендиректор посетил жителей села Пирембиль Ярдымлинского района.
Обращаясь к собравшимся гражданам, Руслан Алиев призвал их в открытой форме озвучить трудности, возникающие у них с газоснабжением. Генеральный директор и его заместитель по капитальному строительству Рамиль Искендеров выслушали проблемы и предложения жителей в этой сфере. Жители села Пирембиль Ярдымлинского района рассказали, что населенный пункт находится в труднопроходимой местности, отметили суровую погоду в осенне-зимний период и попросили газифицировать село.
Тот факт, что каждая проблема, озвученная в ходе организованных до сих пор акций решена, еще больше повышает доверие и интерес граждан к данному мероприятию. По этой причине воспользоваться возможностями "Передвижной приемной" пожелало большое количество жителей окрестных населенных пунктов. Жители сел Эрус, Чай Узу, Дарьявар и Нисагала рассказали о трудностях, с которыми они сталкиваются из-за отсутствия природного газа. Они также пожаловались, что у них имеются проблемы с дровами как альтернативным источником топлива и попросили обеспечить их природным газом.
Глава «Азеригаз» дал разъяснения на месте и поручил расследовать и информировать каждое обращение. Гражданам был представлен список сел, которые будут газифицированы в этом году. Было отмечено, что в целом все населенные пункты Ярдымлинского района будут поэтапно обеспечены природным газом.