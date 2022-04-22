Зеленский: вернем все территории, у нас нет другого выхода
«Украина вернет все захваченные Вооруженными силами России территории». Такое заявление во время пресс-конференции сделал президент страны Владимир Зеленский.
По его словам, это будет не вопрос 8 лет, как с 2014 года, «это произойдет сразу».
«Это вопрос оружия. Если у нас его будет достаточно, мы начнем сразу возвращать оккупированные территории», – сказал он.
По словам Зеленского, большинство украинцев готовы десятилетиями жить в условиях военного времени.
«У нас нет другого выхода. Когда мы победим, у нас будет самая сильная и опытная армия. И мы станем одной из самых мощных государств в Европе», – подчеркнул Зеленский.