Зеленский: сегодня ребенка трехмесячного убили. Что вообще происходит?

«Сегодня ребенка трехмесячного убили. Вы представляете? Война началась, когда этому ребенку был месяц. Что вообще происходит? Подонки вонючие! Как их еще назвать? Просто подонки. Других слов нет. Нужны предметные встречи. Потому что греться на солнце с этими подонками удовольствия нет». Об этом заявил президент Украины во время пресс-конференции в Киеве, комментируя ракетный удар по Одессе.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна, пока не закончится война, цепляться за каждую возможность, чтобы больше трехмесячные дети не умирали.

«Это просто какой-то ужас. Про какие ценности они говорят? Какой их «русский мир»? Христианский мир? Средневековье. Семь ракет! И куда? На их любимую Одессу. «Одесса-мама любимая», как они говорят, куда они любили приезжать. «У вас так вкусно готовят». Пожрать им захотелось», - заключил президент Украины.