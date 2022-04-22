«Мы имеем полное моральное право на военное разблокирование наших городов. И имеем большую надежду на то, что мы сможем это сделать. Готовы ли мы сейчас? Нет. Никому не верьте: относительно военного разблокирования мы не готовы». Об этом заявил во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН.

Он также отметил, что украинские военнослужащие, которые находятся в заблокированном Мариуполе, прекрасно понимают, что это реальность.

Президент Украины добавил, что провел телефонный разговор с военными полка «Азов» перед началом пресс-конференции и что 23 апреля стало одним из самых сложных дней для защитников Мариуполя с начала полномасштабной войны.

Он отметил, что российские войска вели огонь в течение суток с кораблей в море, самолетов, артиллерии и танков.