Зеленский о переговорах с Путиным в Турции: это зависит от другого Владимира

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве заявил, что продолжение переговоров России и Украины в Турции зависит от Владимира Путина.

Зеленский добавил, что Украина должна разговаривать с Россией до тех пор, пока не закончится война.

«Это наверняка вопрос ко второму Владимиру. Владимиру Владимировичу. От его желания зависит встреча наших групп. Желание греться на солнце с нет, но мы должны разговаривать, пока не закончится война. Должны цепляться за каждую возможность», - сказал лидер Украины.