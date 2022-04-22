Президент Украины назвал главную ошибку Запада

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что решение не брать Украину в НАТО было большой ошибкой Запада.

«Я считаю, что это была большая ошибка - не брать Украину в НАТО, которое не нашло за все эти годы возможности принять нас в альянс. Хотя сейчас видно, что это бы только укрепило альянс и было бы гарантией не начала войны со стороны России. Это была стратегическая ошибка», - сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве.

Президент считает, что никто не рассчитывал, что Украина окажется такой крепкой и выстоит больше трех дней.

«Некоторые большие державы не хотели вводить санкции и говорили, что зачем нужно вводить санкции, мол, зачем, если через три дня они будут оккупированы. Это ошибочность на уровне просто отношения к Украине. Но мы смогли изменить отношение к нам своим единством и сопротивлением России», - подчеркнул Зеленский.