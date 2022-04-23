Джемаль Бустани, автор haqqin.az 23 апреля 2022, 23:37

Отношения Вашингтона и Эр-Рияда находятся в худшем состоянии за все 77 лет их существования: в США признают, что они де-факто заморожены. В Эр-Рияде дают понять, что американцам там не рады. На днях вообще произошло из ряда вон выходящее. Отменен визит в королевство американского министра обороны Ллойда Остина, а с советником президента Джейком Салливаном кронпринц Мухаммед бин Салман разговаривал на повышенных тонах, после чего вообще бросил трубку. С Байденом наследный принц вообще говорить отказывается.

В итоге Вашингтон уже перестал требовать от Эр-Рияда увеличения добычи нефти – американцы просто просят саудовцев хотя бы не делать ничего, что мешало бы санкционному давлению Запада на Россию. «А что я получу взамен? Где моя выгода?» - продолжает прогибать их наследный принц, недвусмысленно давая понять, что за все нужно платить. И за провальную политику Байдена в отношении Саудовской Аравии – тоже. По итогам пребывания Байдена на президентском посту у саудитов сложилось твердое даже не впечатление, а убеждение, что американские демократы в любой момент их предадут и сдадут. Безоговорочно. Полностью. С потрохами. Байден нарушил все договоренности, которые только существовали у королевства с американским истеблишментом - от операции против хуситов до табу на обсуждение причастности саудитов к терактам 9/11. И теперь Эр-Рияд стремительно «диверсифицирует» свою внешнюю политику, выстраивая стратегическое партнерство с Китаем. Причем делает это максимально болезненно для Вашингтона - заявляя о готовности переходить во внешней торговле на юань. И ладно бы все ограничивалось словами – за последние несколько месяцев саудиты агрессивно распродают казначейские облигации США, уже избавившись от 37 (!) процентов своих запасов этого финансового продукта. А это уже не просто гневные заявления, это удар по интересам Вашингтона.

Самое неприятное для Белого дома заключается в том, что и Саудовская Аравия, и занимающие схожую с ней позицию ОАЭ имеют и возможности, и ресурсы для того, чтобы увеличить добычу и стабилизировать цены на нефть. Вот только у Вашингтона нет рычагов давления, чтобы заставить их это сделать. Высокие цены на нефть нужны и Эр-Рияду, и ОАЭ для реализации их амбициозных мегапроектов. Во-вторых, сохранение формата ОПЕК+ с участием России позволяет им и дальше выступать регуляторами мировых цен на «черное золото». В-третьих, администрация Байдена сделала все, чтобы на Ближнем Востоке наступила постамериканская эпоха, суть которой очевидна: внутрирегиональные противоречия и конфликты, от Йемена до Сирии и далее везде серьезно обостряются, а возможности США их урегулировать постоянно снижаются. В чем здесь смысл выполнять просьбы и пожелания Вашингтона? «Вы нас заинтересуйте, предложите уступки и бонусы, а мы подумаем», - обращаются к Вашингтону аравийские монархии. Молчит администрация Байдена, не дает ответа. Вероятнее всего потому, что утратила реализм - и исходит из неких «демократических идеалов», которые хороши для трибун, но совершенно не подходят для реальной политики. А уж тем более в отношениях с аравийскими монархиями и другими ближневосточными государствами, отношение которых к идеалам американских демократов всегда было довольно, мягко сказать, специфическим. Что, кстати, впервые почувствовал на себе Обама в период «арабской весны».