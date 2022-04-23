Беннет и Гутерриш обсудили Украину и события на Храмовой горе

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили в телефонном разговоре усилия по урегулированию ситуации между Россией и Украиной и последние события на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает РИА Новости.

Премьер Израиля выразил разочарование тем, что ООН не осудила последние ракетные обстрелы Израиля. Относительно беспорядков и столкновений на Храмовой горе в Иерусалиме в последние дни Беннет заявил, что израильские силовики выступили в роли стабилизирующей силы.

«Если бы мы не навели порядок, десятки тысяч мусульман не смогли бы молиться. Речь идет о людях, заранее подготовивших камни и «коктейли Молотова» для использования внутри мечети», - сказал Беннет.